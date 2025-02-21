İskenderun Körfezi'nde avladı: Tam 100 kilo 40 bin TL'ye sattı

"İskenderun Körfezi'nin rekoru diyebilirim"

Kılıç balığını yörenin en ünlü restoranlarından birine satan Mustafa Oktay, "Çok güzel bir kılıç balığına denk geldik. İskenderun Körfezi'nin rekoru diyebilirim. Bugüne kadar 100 kiloluk kılıç balığı yakalayan bu körfezde bir kaptan görmedik. Kılıç balığını görünce çok şaşırdık. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk.



