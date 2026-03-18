İsrail ABD'nin çıkışını kapatıyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Asya’dan siparişler iptal: Tekstilde rota Türkiye
Orta Doğu’daki savaşın uzaması halinde Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde daha kritik bir üretim ve lojistik üssü rolü üstlenebilir. TİM 4. Dönem Başkanı İsmail Gülle, lojistik aksamalar nedeniyle Bangladeş gibi ülkelerden yapılan tekstil siparişlerinin iptal edildiğini, talebin hızla Türkiye'ye yönelmeye başladığını açıkladı. Gülle, ülkemizin güçlü üretim ve lojstik altyapısıyla 'güvenilir tedarik merkezi' olma potansiyelini pekiştirdiğini söyledi.
Çözüm çabalarını baltalayan suikast
ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı savaşta son günlerde diplomatik çözüm çabaları belirmişken ve ABD yönetimi, savaşı bitirme sinyalleri verirken İsrail’den bu çabaları baltalayan bir suikast geldi. İsrail ordusu, dün İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi öldürdü. Suikastın ardından İran tarafı, gerilimi azaltma önerisini reddetti.
Kadıköy'de gol yağmuru
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında adeta gol oldu yağdı. Nene'nin hat-trick, Kante'nin ise siftah yaptığı maçta üç puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına tutundu.