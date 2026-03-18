İsrail ABD'nin çıkışını kapatıyor

Asya’dan siparişler iptal: Tekstilde rota Türkiye

Orta Doğu’daki savaşın uzaması halinde Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde daha kritik bir üretim ve lojistik üssü rolü üstlenebilir. TİM 4. Dönem Başkanı İsmail Gülle, lojistik aksamalar nedeniyle Bangladeş gibi ülkelerden yapılan tekstil siparişlerinin iptal edildiğini, talebin hızla Türkiye'ye yönelmeye başladığını açıkladı. Gülle, ülkemizin güçlü üretim ve lojstik altyapısıyla 'güvenilir tedarik merkezi' olma potansiyelini pekiştirdiğini söyledi.