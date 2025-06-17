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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yerlisi varken ithal otobüsler niye?
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi olmamıza rağmen bazı yerel yönetimlerin 'yerli' tercihinde çok net ayak sürüdüğünü kaydetti. Avdagiç, "Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz" dedi.
İsrail artık güvende değil
“Güvenliğimi sağlıyorum” bahanesiyle Gazze’de soykırım yapan, Yemen, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran’a saldıran İsrail, tam tersine “güvenliğini” tehlikeye attı. İsrail, hava gücüyle İran’a büyük darbe vursa da ilk kez işgal ederek yerleştiği topraklarda büyük yıkımla karşılaştı. ABD ve Batı’nın desteğinin sınırları görüldü, süpersonik füzeler “Demir Kubbe” mitini yıktı. Güvenlik kaynaklarına göre bu, yeni Orta Doğu’nun habercisi olabilir.
Fenerbahçe'de rota David'e döndü
Önceliği forvete veren Fenerbahçe'nin geniş transfer listesine giren son isim Lille’den ayrılan Jonathan David oldu. Kanadalı futbolcunun 9 milyon Euro’luk maaş isteği kabul edilirken, 15 milyon Euro’luk imza parası talebinde ise indirim istendi. Dört koldan transfer arayışını sürdüren sarılacivertliler, kabul ederse önceliği Jonathan David'e verecek.