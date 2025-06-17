İsrail artık güvende değil

“Güvenliğimi sağlıyorum” bahanesiyle Gazze’de soykırım yapan, Yemen, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran’a saldıran İsrail, tam tersine “güvenliğini” tehlikeye attı. İsrail, hava gücüyle İran’a büyük darbe vursa da ilk kez işgal ederek yerleştiği topraklarda büyük yıkımla karşılaştı. ABD ve Batı’nın desteğinin sınırları görüldü, süpersonik füzeler “Demir Kubbe” mitini yıktı. Güvenlik kaynaklarına göre bu, yeni Orta Doğu’nun habercisi olabilir.