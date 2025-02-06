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İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

07:236/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim'de etkisini sürdürdü. Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.  

#İstanbul
#Kar
#Meteoroloji

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