İstanbul'da kaybolan Ece Gürel'i arama çalışmalarının 4 günlük süreci

İstanbul'da Belgrad Ormanı'na giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36), 4 günlük arama kurtarma çalışmaları süresince hayata tutundu. Aramaların 2. gününde kızılötesi dron ile yapılan çalışmalarda, Gürel'in cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyalarına ulaşıldı. Toplam 291 arama kurtarma personelinin ve 8 kadavra-iz takip köpeğinin katılımıyla yoğunlaşan çalışmaların ardından Gürel, uyur vaziyette bulundu.

1 /14 İstanbul'da Belgrad Ormanı'na giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36), 4 günlük arama kurtarma çalışmaları süresince hayata tutundu.

2 /14 Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

3 /14 İhbar üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, çalışmalara Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında polis ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışması yürüttü.

4 /14 Çalışmaların ikinci gününde Gürel'in eşyaları bulundu

Çalışmaların 2. gününde ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyaları buldu.

5 /14 Gürel'e ait olduğu belirlenen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

6 /14 Gürel'in son anları güvenlik kameralarına yansıdı

Aynı günün akşam saatlerinde önce Gürel'in evinden çıktığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

7 /14 Ardından Gürel'in ormana gitmek için Hacıosman durağından İETT otobüsüne bindiği, ormanın girişinde indiği ve bir süre yürüdüğü anların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Çalışmaların 3. gününde Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bu kez bir hırka bulundu.

8 /14 İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli şekilde katılım sağladığı çalışmalarda toplam 291 personel ve 8 kadavra-iz takip köpeği yer aldı.

9 /14 Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını genişletti.

10 /14 Daha önce aranmamış noktalara da giren ekiplerin çalışmasına ANDA ve SAR arama kurtarma ekipleri de eşlik etti.

11 /14 Çalışmalar 4. gününde sonuç verdi

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

12 /14 Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı.

Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

13 /14 Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğulurken, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.