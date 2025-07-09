İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.





Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kaldı.

Bazı kişiler de gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında dinlenmeyi tercih etti.