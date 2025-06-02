İzmir'de çöp dağlarından sonra çöp kavgaları başladı: CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay sokağa inip çöp topladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam satlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda ilgili sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"DİKS Genel İş Sendikası İzmir'de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir. Bu esnada hem iş yapmaya çalışan arkadaşlarımız hem de belediye yöneticileri sık sık tehdit ve tacizlere maruz bırakılıyorlar. Bu baskı ve tehditlere boyun eğmem asla mümkün değildir. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan, sorumsuzluk boyutunda taleplere kesinlikle 'evet' diyemem."





Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Tugay, "Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir'in dayanışma kültürünü gösterelim" dedi.