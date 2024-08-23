İzmir'deki metro çalışmasında korkutan görüntü: Tünel açma makinesi evlerin duvarlarını çatlattı

'DEPREM YAŞADIK HİÇBİR ŞEKİLDE BİR DUVARIMIZ ÇATLAMADI'





'Can güvenliğimizin olup olmadığını bilmiyoruz' diyen Diren, "2020'de deprem yaşadık. Hiçbir şekilde ne bir sıvamız ne de bir duvarımız çatlamadı. Ancak metro çalışması nedeniyle oluşan çatlaklar nedeniyle korku ve endişeliyiz. Önlemlerin alınmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini, ayrıca, zararımızın da karşılanmasını istiyoruz. Binalarımızın güvenli olup olmadığını, bu tarihten sonra da ne yapacağımızı da merak ediyoruz. Hafif bir deprem olsa ne olacak? Sorumlusu kim olacak? Dış cepheden taş ya da sıva düşme tehlikesine karşı kendim barikat kurarak önlem aldım. Tabure koydum, şerit çektim. Buna komşular da şahit. Daha sonra Konak Belediyesi'ni aradım. Günler sonra bu önlemleri aldılar. Tedirgin olduğumuz için evimize rahatça giremiyoruz. Şaşkınlık içerisindeyim. Daha da 'Çalışmalarda çatlayacak' diyorlar. Onu bekleyecekmişiz" diye konuştu.