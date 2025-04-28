Jammer soruları

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Nisan 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türkiye'yi tanıttı
Osaka’da düzenlenen EXPO 2025’i fırsata çeviren Türk Hava Yolları, 3 bin dolar harcayan Japon turistleri Türkiye’ye çekmek için önemli bir tanıtım yaptı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Japonya, Singapur, Avustralya, Malezya, Tayvan, Çin, Endonezya, Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’dan Türkiye’ye geçen yıl 3,3 milyon turist geldi. Hedefimiz 2033’e kadar bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp, 45 milyar dolar gelir elde etmek” dedi.
Niye sadece otelde jammer kullandın?
İmamoğlu’nun para kasalarıyla 5 yıldızlı otelde yaptığı görüşmeye götürdüğü valizler sırrını koruyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in çantalarda terör saldırısı ihtimaline karşı jammer (sinyal kesici) olduğunu savunması yeni soruları gündeme getirdi. Bunlardan ilk akla geleni “İmamoğlu açık havada düzenlenen birçok programda kullanmazken daha tehlikesiz olan kapalı ortamda neden sinyal kesiciye ihtiyaç duydu?”
Galatasaray emin adımlarla
Süper Lig’in 33. haftasında G.Saray deplasmanda Eyüpspor'u farklı yendi. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 5 hafta kala takipçisi F.Bahçe ile 5 puanlık farkı korudu. G.Saray’ın gollerini Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) kaydetti. Eyüp'ün sayısı Claro'dan geldi.