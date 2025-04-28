Jammer soruları

Türkiye'yi tanıttı

Osaka’da düzenlenen EXPO 2025’i fırsata çeviren Türk Hava Yolları, 3 bin dolar harcayan Japon turistleri Türkiye’ye çekmek için önemli bir tanıtım yaptı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Japonya, Singapur, Avustralya, Malezya, Tayvan, Çin, Endonezya, Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’dan Türkiye’ye geçen yıl 3,3 milyon turist geldi. Hedefimiz 2033’e kadar bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp, 45 milyar dolar gelir elde etmek” dedi.