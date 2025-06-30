Kabus hızla büyüyor: Alevler bir benzin istasyonuna yaklaştı, yerleşim yerinde oturanlar tahliye edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ürkmez Mahallesi'nde alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca, binalarda oturanlar tahliye edildi. Alevler bir benzin istasyonuna da oldukça yaklaştı. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

1 /24 İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



2 /24 İzmir'de Doğanbey'de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler Seferihisar-Kuşadası Karayoluna kadar indi.

3 /24 Bölgede kolluk kuvvetleri caddenin boşaltılması için anonslar yaparken, ekipler alevlerin yolun karşısına sıçramaması için yoğun çaba sarfediyor.

4 /24 ÜRKMEZ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nde alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca, binalarda oturanlar tahliye edildi.

5 /24 Alevler bir benzin istasyonuna da oldukça yaklaştı.

6 /24 Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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