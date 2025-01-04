Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kadıköy'ün simgelerinden biri olmuştu: Tarih oluyor

Kadıköy'ün simgelerinden biri olmuştu: Tarih oluyor

18:324/01/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

İstanbul Kadıköy'de dış cephesi oyuncaklarla süslenerek büyük bir ilgi gören “Oyuncaklı ev” önümüzdeki aylarda yıkılarak tarihe karışacak. Evin son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Kadıköy'de Yeldeğirmeni Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yaşayan Ecevit Çalışkan, yıllar önce taşımacılık yaptığı bir iş sırasında kendisine hediye edilen ilk oyuncağı evinin dış cephesine astı. Çalışkan, semti gezen ve mahalle sakinlerinin de hediye ettikleri oyuncakları da alarak evinin duvarlarını süsledi.

 Rengarenk oyuncakların sergilendiği bu bina zamanla ‘Oyuncaklı ev' olarak anılmaya başlandı. Hem mahalle sakinlerinin hem de İstanbul'un farklı semtlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen bu ev, artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Tarih kokan sokakta gezenlerin mutlaka fotoğrafını çektiği ‘Oyuncaklı ev' şimdilerde son günlerini yaşıyor. Çalışkan, Mayıs ayı içerisinde binanın yıkılacağını söyleyerek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

“Tamamen yıkacaklar, oyuncaklar olmayacak artık”


Ecevit Çalışkan, evinin yıkılacağına çok üzüldüğünü söyleyerek, “ Yaklaşık 15 yıldır bu binada oturuyorum. Eşya taşırken bir kardeşimizden aldığım oyuncakla evimi süslemeye başladım. Oyuncaklar zamanla çoğaldı. Müteahhit geldi. Evin yıkılacağını söyledi. Üzüntü verici bir haber aldık...

Şimdi oyuncaklarımız yavaş yavaş azalıyor. İnsanlar bu duruma üzülmüş. Sen nereye gideceksin. ‘Sen mahallemizin Ecevit ağabeyisin. Gitmeni istemiyoruz' dediler. Destek olmaya çalışıyorlar. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bu duruma çok üzgünüm...

Tamamen yıkacaklar, oyuncaklar olmayacak artık. Buraya benzer bir yer bulamam ama apartmanda olsa yine böyle oyuncak asacağım” dedi.

#Kadıköy
#Oyuncak
#Ev
#Yeldeğirmeni

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL başvurularında son gün ne zaman?