Kalıp ustası inşaatın 4’üncü katından düşüp öldü

20:5920/09/2025, Cumartesi
DHA
Aksaray'da çalıştığı inşaattın 4’üncü katından düşen kalıp ustası Mahmut Ünsal (64), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Mahmut Ünsal, çay molası sonrası 4’üncü katta bulunan kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü.

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Ünsal, ağır yaralandı. 

Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

#Aksaray
#İnşaat
#Ölüm
