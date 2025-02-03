Kar geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Ankara Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan son verilere göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren düşecek olan hava sıcaklıklarının, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (6 ile 12 derece) azalarak Ankara genelinde mevsim normallerinin altına ineceği; soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ankara’da hava sıcaklığının 3/0 derece aralığında olması tahmin edilmektedir.





Meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."