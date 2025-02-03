Kar geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın haritasını yayımladı. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek. Kar yağışı için gün verildi. İşte yeni haftada hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek.
Salıdan itibaren yağışlı hava etkili olacak
Salıdan itibaren Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.
Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışın, salı ve çarşamba yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı düşecek
Salıdan itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Yağışlı hava, perşembe kuzey ve doğu bölgelerde etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk edecek.
İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da salı sağanak, çarşamba hafif kar bekleniyor. İstanbul'da salı da sürecek olan sağanak, çarşamba karla karışık yağmura dönecek. İzmir'de sıcaklık 17 dereceden 8 dereceye kadar düşecek.
Ankara Valiliği'nden soğuk hava uyarısı
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığında meydana gelmesi beklenen düşüşler konusunda Ankaralılar uyarıldı.
Salı gününden itibaren Ankara’da hava sıcaklıklarının düşeceği açıklandı.
Ankara Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan son verilere göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren düşecek olan hava sıcaklıklarının, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (6 ile 12 derece) azalarak Ankara genelinde mevsim normallerinin altına ineceği; soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ankara’da hava sıcaklığının 3/0 derece aralığında olması tahmin edilmektedir.
Meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Doğu'da çığ tehlikesi devam ediyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.