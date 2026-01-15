Kar İstanbul'a dönüyor: Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Sıcaklık 4 derece birden düşecek

70 ilde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dondurucu soğuklar sona erdi ancak kısmi ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. İstanbul da dahil birçok ilde pazar günü tekrar kar yağması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle doğu illerini etkilemeye devam eden eden soğuklar, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak.
İstanbul'da bugün en düşük sıcaklığın 6 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazar günü 3, pazartesi ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde başlayacak olan karla karışık yağmur, pazartesi günü yerini kara bırakacak.
Bugün doğu illeri ise adeta donuyor. Kars'ta en düşük hava sıcaklığı eksi 14, Ardahan'da ise eksi 18 derecelere kadar düşecek. Bugün iç kesimlerde de buzlanma ve don bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.