Kar İstanbul'a dönüyor: Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Sıcaklık 4 derece birden düşecek





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle doğu illerini etkilemeye devam eden eden soğuklar, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak.





İstanbul'da bugün en düşük sıcaklığın 6 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazar günü 3, pazartesi ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.