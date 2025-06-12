Karadeniz'de türkülü manili renkli yayla göçü

Uzun süren yürüyüşün ardından yaylaya ulaşıp, yaz mevsimi boyunca burada kalacak olan yöre halkı; hayvanlarını otlatıp ürettikleri süt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri satarak geçimlerini sağlayacak. Muhteşem doğasının yanı sıra rengarenk çiçeklerle süslenen yaylalarda bulutların üzerinde kalacak olan yaylacılar, eylül ayı sonuna doğru ise köylerine inecek.