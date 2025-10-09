'Kimliği belirsiz katil' en yakını çıktı: 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralamış

İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen cinayet, herkesi şoke etti. Evine girmeye çalışan Metin Direk (31) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırının kardeşi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, katil kardeşin daha önce de ağabeyini zıpkınla yaraladığını tespit etti.

1 /5 Avcılar'da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in (31) katili kardeşi çıktı. Olay yerine elektrikli scooterle gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk (25) kısa sürede yakalandı.

2 /5 Ne olmuştu? Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

3 /5 '2 ay önce tedavi gördü' Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi.



4 /5 Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.