En zor pazarla ihracata başlıyor
IAA Mobility Uluslararası Fuarı’nda ilk kez boy gösteren yerli ve milli otomobil markamız Togg’un T10X ve T10F modellerinin ilk ihracatı 29 Eylül’de Almanya ile başlıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, "Rekabetçiliğimizle her ülkede başarılı oluruz" mesajı verdi. Türkiye'de bugün satışa sunulacak Togg'un yeni modeli T10F'nin fiyatı da netleşecek.
Kınama yetmez İsrail'i durdurun
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi, İsrail’in Katar’a saldırısını görüşmek için bugün Doha’da olağanüstü toplanıyor. Uzmanlar, zirveden kınama değil İsrail’i durduracak adımlar bekliyor. Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Lika Mekki, “Türkiye’nin zirvede bulunması çok kritik. Çünkü Türkiye, alınacak kararların etkili olmasını sağlayabilecek ve yönlendirebilecek konumda” dedi.
Dev maç Fenerbahçe'nin
Süper Lig’in 5. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını ev sahibi ekip kazandı.Hakem kararları nedeniyle gergin geçen mücadelede, sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü En-Nesyri attı. Fenerbahçe, 10 puanla 2. sıraya yerleşirken, Trabzonspor ilk mağlubiyetini aldı.