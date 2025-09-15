Kınama yetmez İsrail'i durdurun

En zor pazarla ihracata başlıyor

IAA Mobility Uluslararası Fuarı’nda ilk kez boy gösteren yerli ve milli otomobil markamız Togg’un T10X ve T10F modellerinin ilk ihracatı 29 Eylül’de Almanya ile başlıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, "Rekabetçiliğimizle her ülkede başarılı oluruz" mesajı verdi. Türkiye'de bugün satışa sunulacak Togg'un yeni modeli T10F'nin fiyatı da netleşecek.



