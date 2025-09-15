Yeni Şafak
Kınama yetmez İsrail'i durdurun

04:0015/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

En zor pazarla ihracata başlıyor

IAA Mobility Uluslararası Fuarı’nda ilk kez boy gösteren yerli ve milli otomobil markamız Togg’un T10X ve T10F modellerinin ilk ihracatı 29 Eylül’de Almanya ile başlıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, "Rekabetçiliğimizle her ülkede başarılı oluruz" mesajı verdi. Türkiye'de bugün satışa sunulacak Togg'un yeni modeli T10F'nin fiyatı da netleşecek.


Kınama yetmez İsrail'i durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi, İsrail’in Katar’a saldırısını görüşmek için bugün Doha’da olağanüstü toplanıyor. Uzmanlar, zirveden kınama değil İsrail’i durduracak adımlar bekliyor. Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Lika Mekki, “Türkiye’nin zirvede bulunması çok kritik. Çünkü Türkiye, alınacak kararların etkili olmasını sağlayabilecek ve yönlendirebilecek konumda” dedi.


Dev maç Fenerbahçe'nin

Süper Lig’in 5. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını ev sahibi ekip kazandı.Hakem kararları nedeniyle gergin geçen mücadelede, sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü En-Nesyri attı. Fenerbahçe, 10 puanla 2. sıraya yerleşirken, Trabzonspor ilk mağlubiyetini aldı.

