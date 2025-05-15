Konya'daki 5,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Pampal'dan korkutan uyarı: 4 ili işaret etti

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Tehlike var, Konya için, Eskişehir için, Ankara için. Doğu’ya doğru Tuz Gölü fayı var. 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Kırılırsa 7’den büyük deprem üretebilir. Bu deprem Ankara’yı, Konya’yı, Eskişehir’i, Niğde’yi etkileyebilir.







