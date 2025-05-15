Konya'daki 5,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Pampal'dan korkutan uyarı: 4 ili işaret etti

Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara ve çevre illerde de hissedildi. Korkutan depremin ardından vatandaşlar panik yaşarken, deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar geliyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Tehlike var. Bu fay kırılırsa 7'den büyük deprem üretebilir" diyerek 4 ili işaret etti. Peki, depremin devamı gelir mi?
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedildi
Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Konya’da yaşanan 5.2’lik depremin ardından CNN Türk canlı yayınında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, kritik uyarılarda bulundu.
Pampal, “Ankara’da hafif hissettik. Konya’da olmuş olması nedeniyle Ankara’ya güçlü etki etmez. Bölgede olmayacak iş değil. Daha geçen hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında deprem olmuştu. Konya’nın içinden geçen fay da var. Afyon, Akşehir grabeni dediğimiz normal faylardan oluşan bir fayzonu var. Simav fayının devamı şeklinde.
4 kenti işaret etti
Tehlike var, Konya için, Eskişehir için, Ankara için. Doğu’ya doğru Tuz Gölü fayı var. 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Kırılırsa 7’den büyük deprem üretebilir. Bu deprem Ankara’yı, Konya’yı, Eskişehir’i, Niğde’yi etkileyebilir.
Depremin devamı gelir mi?
Bu depremler olağan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Abartılacak bir durum değil. Devamı da gelebilir. Depremin artçıları da olmaya devam edebilir. Artçıları 4.2’ye kadar büyüklükte olacaktır" açıklamasını yaptı.