Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin deprem sonrası görüntüsü korkuttu

Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin deprem sonrası görüntüsü korkuttu

14:1224/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren Doğuş Sitesi sakinleri dün yaşanan depremin ardından büyük korku yaşadı. Kentsel dönüşüm sitedeki bazı maliklerin imza vermemesi deprem ile birlikte endişeleri arttırdı.

Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren Doğuş Sitesi sakinleri, son depremin ardından büyük bir korku ve çaresizlik yaşadı. Kentsel dönüşüm için uzun süredir çaba gösterilmesine rağmen, sitedeki bazı maliklerin inatçı tutumu ve imza vermemesi süreci çıkmaza sokarken, depremle birlikte endişeler katlandı.


Site Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Tağ, kentsel dönüşüm sürecindeki engelleri ve depremin oluşturduğu travmayı çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Yaklaşık üç yıldır 162 maliki ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Tağ "Yaklaşık üç yıl süredir biz burayla ilgileniyoruz. Kentsel dönüşüm için çok çaba sarf ettik ama 162 malik bir araya getirip de ikna etmek bizi çok uğraştırdı. En son nihayetinde karar verdik binalarımızın üçünün karotu alındı. Ancak iki tanesinin karotu alınmadığı için tahliyeler gecikti. Ayın 6'sından bu yana da diğer binalardan Karot örnekleri alındı. Belediye artık bize hızlı bir şekilde tahliye edileceğini söyledi.


Sonunda çoğunluğun sağlandığını ve belediyenin hızlı bir tahliye sözü verdiğini aktaran Tağ, "Bizim muvafakatnamelerimiz geldi. Yaklaşık 100 kişi imzaladı çoğunluğu sağladık. Ben bugün yarın insanları götürmeye ve imza attırmaya devam edeceğim. Çünkü ne kadar çok kişi erken imza atarsa bizim buradaki insanımız daha çabuk başlar. Dünkü depremin ardından korkudan kimse gelmedi kimse binaların altına giremedi" dedi.


#küçükçekmece
#doğuş sitesi
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON DEPREMLER: İstanbul depremleri sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesini yayınladı (24 Nisan 2025)