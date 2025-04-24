Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin deprem sonrası görüntüsü korkuttu

Site Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Tağ, kentsel dönüşüm sürecindeki engelleri ve depremin oluşturduğu travmayı çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Yaklaşık üç yıldır 162 maliki ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Tağ "Yaklaşık üç yıl süredir biz burayla ilgileniyoruz. Kentsel dönüşüm için çok çaba sarf ettik ama 162 malik bir araya getirip de ikna etmek bizi çok uğraştırdı. En son nihayetinde karar verdik binalarımızın üçünün karotu alındı. Ancak iki tanesinin karotu alınmadığı için tahliyeler gecikti. Ayın 6'sından bu yana da diğer binalardan Karot örnekleri alındı. Belediye artık bize hızlı bir şekilde tahliye edileceğini söyledi.



