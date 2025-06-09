Onunla röportaj yapan Charlie Andreasson Madleen Kullab’ı şöyle tanımlıyor





“Onu birden fazla kez orada, limanın ucunda dururken gördüm; limandaki teknelere, sonra da ufka doğru bakarken. Ve bir anlığına, kendimi gördüm onda: Çocukken bisikletime atlayıp limana gittiğimde, iskelede durup uzun uzun, ufkun ötesine giden tekneleri izler, o çizginin ötesinde ne olduğunu merak ederdim. Kendi kendime, acaba o da aynısını mı yapıyor, diye sordum.





Ama o bir çocuk değil, genç bir yetişkin kadın. Güçlü bir kadın.”