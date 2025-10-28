Mahrem bilgi verdiğimizi biliyordu

Helal turizmin öncüsü Türkiye

Dünya genelinde hızla büyüyen helal turizm pazarının, 2028’e kadar 384 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye, güçlü altyapısı ve yüksek standartlı otel ağıyla küresel helal turizmin dijital dönüşümünde öncü konumda bulunuyor. Halalbooking ise geliştirdiği teknolojik filtreleme sistemiyle helal seyahat deneyimini kişiselleştirerek, Türkiye’nin bu alandaki küresel konumunu daha da güçlendiriyor.



