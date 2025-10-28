Yeni Şafak
Mahrem bilgi verdiğimizi biliyordu

04:0028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Helal turizmin öncüsü Türkiye

Dünya genelinde hızla büyüyen helal turizm pazarının, 2028’e kadar 384 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye, güçlü altyapısı ve yüksek standartlı otel ağıyla küresel helal turizmin dijital dönüşümünde öncü konumda bulunuyor. Halalbooking ise geliştirdiği teknolojik filtreleme sistemiyle helal seyahat deneyimini kişiselleştirerek, Türkiye’nin bu alandaki küresel konumunu daha da güçlendiriyor.


Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün, İmamoğlu’nun 2019’daki seçim kampanyasında sadece ‘Darkweb’e sızmış veriyi değil AK Partililerin kendi aralarındaki yazışmalarına sızarak elde ettikleri verileri de kullandıklarını söyledi. Gün, hem İmamoğlu’nun hem kampanyasını yürüten Necati Özkan’ın “illegal veri”den haberdar olduğunu anlattı.


Futbola şaibe bulaştı

Yıllardır kasıtlı ve yanlı hakem kararlarıyla kaosa sürüklenen Türk futbolunda tarihi bir gün yaşandı. Başkanlardan, teknik direktörlerine, futbolcusundan taraftarına kadar herkesçe konuşulan “Hakemler bahis mi oynuyor” sorusu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından “Evet oynanıyor” açıklamasıyla yanıt buldu. Paylaşılan rakamlar skandal hakem kararlarının altındaki nedenleri gözler önüne serdi.

