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Meteoroloji uyardı önlem geldi: Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

12:27 - 11/06/2024 Tuesday
AA

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı. Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı. İşte ormanlara giriş yasaklanan iller...

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Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.

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Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

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Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

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Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.






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Ormanlara giriş yapılamayacak iller


Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

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Marmara Bölgesi


İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

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Ege Bölgesi


Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

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Akdeniz Bölgesi


Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

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İç Anadolu Bölgesi


Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

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Karadeniz Bölgesi


Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

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#Orman
#Meteoroloji
#İstanbul
#İzmir
#Denizli
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