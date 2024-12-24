Bugün hava nasıl olacak?





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12 derece

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 8 derece

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.13 derece











