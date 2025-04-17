MHP'li milletvekiline büyük sürpriz: 105 yıl sonra teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığının bu konuda çok titiz yürüttüğü bir arşiv çalışmasının olduğunu vurgulayan Bulut, "20 günlük çalışmanın neticesinde aile içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu hikayenin gerçek olduğu da çıktı. Davetleri üzerine MSB Arşiv Daire Başkanlığına gittim, çok kapsamlı bir araştırma yaptıklarını gördüm. Orada sadece şehit olan dedemize ilişkin değil, üst soyumuzdaki bütün dedelerimizin nerede ne şekilde askerlik görevini yaptıklarına ilişkin dokümanları da teslim ettiler. Böylece aile içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan, bir Milli Mücadele kahramanı olan merhum büyük dedemizle ilgili ailede hiç bulunmayan fotoğrafını da Milli Savunma Bakanlığı arşivinden temin etmiş olduk." diye konuştu.





Herkesin kendi ailesindeki bu hikayeleri mutlaka çıkartıp çocuklarını bu şuurla yetiştirmesinin önemine değinen Bulut, "Bize bıraktığı en büyük miras 105 yıl sonra ailem adına benim şahsıma teslim edilen bu şehadet belgesi ve almaya hak kazandığı İstiklal Madalyasıydı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Biz de onun bıraktığı mirası bizim neslimizden gelenlere anlatacağız." dedi.