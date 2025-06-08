Milyonlarla yıllık: Sarkıt ve göletleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Mağarayı gezen ziyaretçilerden Alina Esli ise bol bol fotoğraf çekerek, doğal güzelliği yakından görme fırsatı yakaladığını dile getirdi.





Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini anlatan Esli, "Burası doğanın en güzel yerlerinden birisi. Göl ve doğa manzarası, yeşillikler çok güzel görünüyor. Temiz olması da dikkati çekiyor." diye konuştu.





Bölgede yaşayan Hakime Yılmaz ise mağaranın oluşumunun tamamen doğal olduğunu, ışık destinasyonlarıyla görsel şölen oluşturduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Serdar Göktürk de Antalya'dan ailesiyle mağarayı görmek için geldiklerini, mağaranın içerisine botla girip gezdikten sonra hayran kaldıklarını ifade etti.