Muğla bayram tatilinde 3 milyon yerli turist ağırladı

Muğla bu yıl Kurban Bayramı tatilinde yine Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri oldu. 4 günlük tatil süresince kente gelen yerli turist sayısı 3 milyonu bulurken, bayramın ardından çıkış yapan araç sayısı 534 bin 770 olarak kayıtlara geçti.

1 /4 Muğla, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin gözdesi oldu. 4 günlük bayram tatili boyunca turistik ilçeleriyle öne çıkan kentte nüfus katlandı. Tatil süresince 3 milyon yerli turistin il genelinde konakladığı, bayramın ardından kentten 534 bin 770 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

2 /4 Ege'nin incisi olarak anılan Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka gibi turizm merkezleriyle tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

3 /4 Gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi dokusuyla öne çıkan şehir, bu yoğunlukla birlikte sezonun en hareketli günlerini yaşadı. Tatilin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu da dikkat çekti.