Oğlunun tek yumrukla öldürülme anını izleyen baba gözyaşlarına boğuldu: Yavrum şu anda evde olmalıydı, toprak altında değil

TANIKLAR OLAY ANINI ANLATTI





Kamera kayıtlarında olay anına şahit olduğu görülen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın dayısının eşi Hatice Okur, “Kıvanç, olaydan önceki gece eşim Ali Okur'u aradı. 'Senin yeğenlerin benim eşimin fotoğrafını paylaştı' demiş. Eşim de 'Paylaştılar ise özür dileriz, çözeriz. Onlara yanlış yaparsan bana yapmış olursun' cevabını vermiş. Olay günü Kıvanç önce depoya gelmiş ve beklemiş. Fakat kimseyi bulamamış. Eşimin kaynak yaptığı depoya da gitmiş. Eşime, 'Eşref'i çağır konuşalım, barışalım' demiş. Eşim de Eşref'i arayıp çağırdı. Sonra sanık depoya geri gidiyor ve Eşref'i darbediyor. Çocuğa yumruk attıktan sonra tüm gücüyle altı beton olan zemine vurdu. Eşim yetişmeseydi vurmaya devam edecekti. Eşimin bağırma sesini duyunca ben de yanlarına gittim. Geldiğimde maktulü yerde gördüm. Maktul Eşref kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Ambulansı kızlarımdan biri aradı. Sanık maktulün başında 'Ben ne yaptım Allah benim belamı versin' diyordu" ifadelerini kullandı.