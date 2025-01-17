Öğrencilere karne hediyesi geldi: Ücretsiz olacak

Erkan, Dinopark olarak kendilerinin de minik misafirleri hedefleyen bir işletme olduklarını ve yarıyıl tatiline özel indirimler yapmayı gelenek haline getirdiklerini kaydetti.





Antalya Akvaryum Genel Koordinatörü Ufuk Gezgin de çocuklara yönelik düzenledikleri, başarıyı ödüllendirip, teşvik etmeyi hedefleyen kampanyaya bu yıl da devam ettiklerini bildirdi.





Başarılı öğrencileri ağırlarken diğer minikleri su altının gizemli dünyasından mahrum bırakmak istemediklerini dile getiren Gezgin, bu tür kampanyaları hem bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini hem de kent turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.



