Önce attılar, sonra ceza yiyip topladılar

21:4910/10/2025, Cuma
IHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarına kamyon dolusu atık döken şahıslar, zabıta ekiplerince tespit edildi. Çevreyi kirletmekten ceza yiyen şahıslar, döktüklerini geri topladı.

Bugün sabah saatlerinde Torba Mahallesi Eski Bodrum Yolu üzerinde çöp konteyneri yanında karton, köpük, kablo ve çeşitli plastiklerden oluşan yaklaşık bir kamyon dolusu atık döküldü. 

Atıkları döken şahıslar, bölgeden geçen vatandaşlarca görüntülendi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılan ihbar sonrası ekipler çalışma başlattı.

Kimlikleri zabıta tarafından tespit edilen şahıslar, bir kamyonetle tekrar bölgeye geldi.

Döktükleri atıkları kamyonete doldurup götüren şüphelilerden E.K.’ya çevreyi kirletmek suçundan 15 bin TL cezai işlem uygulandı.

#Muğla
#Bodrum
#Atık
#Ceza
