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Para transferinde yeni dönem: Artık o olmadan para gönderilemeyecek

Para transferinde yeni dönem: Artık o olmadan para gönderilemeyecek

10:2627/05/2025, Salı
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Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir güvenlik adımı atıyor. Para transferlerinde güvenliği artırmak amacıyla "çift aşamalı doğrulama" sistemi devreye alınıyor. Bu yeni uygulamayla birlikte, artık para gönderim işlemlerinde SMS onayı zorunlu hale gelecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK), internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan dolandırıcılığın önüne geçmek için kollarını sıvadı.

BDDK tarafından hazırlanan ek güvenlik protokolünde ise sona gelindi. 

Hazırlanan güvenlik tedbirleri kapsamında EFT ve FAST işlemlerinde Haziran ayında yeni sisteme geçiliyor.


Çift aşamalı doğrulama geliyor


BDDK tarafından bankalara şubat ayında gönderilen bülten ile birlikte bankalarda güvenlik protokollerine ilişkin ek adımlar talep edilmişti.

Bu kapsamda yapılan teknik çalışmalar sonucunda EFT ve FAST işlemleri gibi para transfer işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' uygulaması Haziran ayında yürürlüğe giriyor.


Bu kapsamda artık para göndermek isteyen vatandaşlar, para transferi işlemlerinde SMS onayı vermek zorunda kalacak.

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