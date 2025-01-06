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Para yok taksi plakası verelim

Para yok taksi plakası verelim

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yerli üretim arttı ithalat azaldı

Gabar’da günlük 70 bin varil petrol üretimini 100 bine yükseltmeyi hedefleyen Türkiye’nin toplam günlük petrol üretimi 120 bin varili aştı. Yerli üretim artışı ithalata olumlu yansıdı. Ekim ayında ham petrol ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azaldı.


Para yok taksi plakası verelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 aydır alacaklarını ödemediği halk otobüsü esnafına, “Kasada para yok, size taksi plakası verelim” dedi. İBB’nin 3 bin 41 otobüsün her biri için ortalama 2 milyon lira borcu var. Bazı otobüslerin borcu 3 milyon lirayı buluyor.


Yunus Akgün durmuyor

Süper Lig’deki son maçında Kayserispor’u 2-1 yenen Galatasaray’da Yunus Akgün takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcu, üst üste 4 lig maçında 4 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.


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