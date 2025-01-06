Para yok taksi plakası verelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 aydır alacaklarını ödemediği halk otobüsü esnafına, “Kasada para yok, size taksi plakası verelim” dedi. İBB’nin 3 bin 41 otobüsün her biri için ortalama 2 milyon lira borcu var. Bazı otobüslerin borcu 3 milyon lirayı buluyor.



