PKK kendini feshetmeli

Türkiye tecrübesi örnek olacak

Suriye’de rejiminin devrilmesiyle kurulan geçici yönetimin önceliklerinden biri de, yüzde 80’i terör örgütlerinin kontrolünde olan enerji kaynaklarının tamamının Şam’a devredilmesi olacak. Yeni dönemde Suriye petrolünün daha hızlı işlenebilmesi için Türkiye’deki rafinerilere taşınması ve yeni petrol boru hattı gibi alternatifler değerlendiriliyor.



