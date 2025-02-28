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PKK kendini feshetmeli

PKK kendini feshetmeli

04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..

Türkiye tecrübesi örnek olacak

Suriye’de rejiminin devrilmesiyle kurulan geçici yönetimin önceliklerinden biri de, yüzde 80’i terör örgütlerinin kontrolünde olan enerji kaynaklarının tamamının Şam’a devredilmesi olacak. Yeni dönemde Suriye petrolünün daha hızlı işlenebilmesi için Türkiye’deki rafinerilere taşınması ve yeni petrol boru hattı gibi alternatifler değerlendiriliyor.


PKK kendini feshetmeli

MHP lideri Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a örgütü lağvetmesi çağrısı yapmasıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “terörsüz Türkiye” hedefiyle destek verdiği süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Terörist başı Öcalan, İmralı’dan, “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli” çağrısı yaptı.


Fenerbahçe farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Talisca (2), En-Nesyri ve Kostic'le sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Ev sahibinin tek golünü ise Husic ağlara gönderdi. Grupta 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler 9 puan ve averajla çeyrek finale kaldı.

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