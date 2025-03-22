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PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracatçının yeni kredi paketi hazır

İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. Bolat, ihracat kredisine kefalet vermek amacıyla hazırladıkları 36 milyar TL'lik yeni paketi, bir iki haftaya kadar kullandıracaklarını belirtti.


PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın merkezinde olduğu “terör” soruşturmasında PKK/KCK’yla yapılan para pazarlığının detayları var. İmamoğlu ve ekibi 31 Mart’taki yerel seçimlerde HDP’nin desteğini alabilmek için PKK’nın Avrupa kanadına toplam 100 milyon dolar “rüşvet” verdi.


Rövanşta rehavet yok

﻿Macaristan’ı İstanbul’da 3-1 yenen A Milli Futbol Takımımız, galibiyet sevincini kısa tutarak gözünü yarın akşam Budapeşte’de oynanacak rövanş maçına çevirdi. Teknik heyet ve futbolcular, ikinci maçta da tedbiri elden bırakmayacaklarını ve UEFA Uluslar Ligi’nde A Grubu’na çıkmak için aynı mücadeleyi göstereceklerini söylediler.

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