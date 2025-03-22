PKK'ya 100 milyon dolar seçim rüşveti

İhracatçının yeni kredi paketi hazır

İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. Bolat, ihracat kredisine kefalet vermek amacıyla hazırladıkları 36 milyar TL'lik yeni paketi, bir iki haftaya kadar kullandıracaklarını belirtti.



