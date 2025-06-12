Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Arslan ise Antalya'daki deniz turizminin yüzde 60 gibi büyük bir oranına hizmet eden kooperatif olduklarını belirterek, "Günlük 6 ile 8 bin arası insan taşıyoruz. Günlük 80 kişi ile 150 tekne sayısını çarparsanız yıllık bir milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Devletimizden Sayın Valimizden Sayın Adrasan'a yardımcı olmalarını istiyoruz. Tekne yanaşma yerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.





Tekne Kaptanı Duygu Fatma Tuncer'de 4 yıldır teknelerde kaptanlık yaptığını söyleyerek, "150 tane teknenin ailesi var, çocuğu var. Biz neden akşam saat 20.00'ye kadar açıkta beklemek zorunda kalıyoruz. Biz size hizmet ettiğimiz için turizmi kalkındırdığımız için ve gerçekten Türkiye'nin kalbi olduğumuz için mi bu savaş, artık savaşmayalım. Gerçekten savaşmayalım" dedi.







































































