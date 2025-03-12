Samimi karşılama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu. Karşılama töreni sonrası Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağında rahatsızlığı bulunan Tusk'a merdivenleri çıkarken yardımcı oldu.
Karşılama töreni sonrası Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu.
Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye-Polonya ilişkileri 600'üncü yılını geride bırakmıştı.