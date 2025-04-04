Lunaparkın kapanması ile ilgili bilgi veren Karakuş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki lunapark bölgesini yeşil alan yapmak için kapatmak istiyor. Bizlere de herhangi bir yer göstermiyorlar ve sadece yeşil alan olacak diye kapatıyorlar. Biz de ‘o zaman bize bir yer bulun oraya taşınalım' dedik. Belediye ilk önce ‘tamam söyleyeceğiz' dedi ancak sonradan ‘siz kendiniz bulun' diye bildirdi. Ancak bizim beğendiğimiz yerleri de belediye vermiyor. Başka yerler seçin diyorlar. Biz bu parkı başka yerlere götürsek oraya da kimse gelmez...