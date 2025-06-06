Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu çalışması sürüyor

Samsun'da 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu çalışması sürüyor

12:186/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p>Grup yolu çalışması Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.</p>
Grup yolu çalışması Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bafra ilçesinde 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun yapımını sürdürüyor.

Bafra ilçesine bağlı Paşaşeyh Mahallesi ve Kolay Mahallesi bağlantı grup yolu arasında bulunan 9 mahalleyi ilgilendiren yol, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iş makinası operatörü Ensar Numan Avşar, "Paşaşeyh Mahallesi'nden Kolay bağlantı yoluna kadar toplamda 25 kilometre yol yapılacak. Yaklaşık 1 aydan beri burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu çalışması Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından son sürat yapılmaktadır" dedi.



Azay Mahallesi sakinlerinden Zeki Akça, "Allah'a çok şükür. Yıllardır yapılmayan yolumuz yapılmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a göreve geldikten sonra mahallerimize ve Samsun'a yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Paşaşeyh, Müstecep, Keresteci, Çataltepe, Gökçeağaç, Azay, Gökçesu, Barış Gökçekent mahalleleri sakinleri adına modern yol yapımı için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

#samsun
#bafra
#mahalle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?