Samsun'da 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu çalışması sürüyor





Azay Mahallesi sakinlerinden Zeki Akça, "Allah'a çok şükür. Yıllardır yapılmayan yolumuz yapılmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a göreve geldikten sonra mahallerimize ve Samsun'a yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Paşaşeyh, Müstecep, Keresteci, Çataltepe, Gökçeağaç, Azay, Gökçesu, Barış Gökçekent mahalleleri sakinleri adına modern yol yapımı için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.