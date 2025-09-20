Şarampole devrilen servis minibüsünde yaralanan liseli İlaynur kurtarılamadı

İLAYNUR, KURTARILAMADI





Kazada ağır yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı, kaldırıldığı hastanede bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlaynur’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından kırsal Büyükkadı Mahallesi’nde defnedildi.