Şehir Rehberi

Genç müzisyenlere yeni ufuklar için destek
ENKA Sanat’ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu’nun bu yılki başvuru dönemi, başladı. Başvurular www.enkasanat.org üzerinden 4 Temmuz Cuma saat 18.30’a kadar online olarak gerçekleştirilebilecek. Bbursun seçici kurulunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu yer alıyor.
Türk sinemasına Avrupa’dan alkış
Avrupa’daki en köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 13-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, sadece beyazperdede değil, farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek pek çok etkinlikle izleyicilere ulaşacak. Festival bu yıl “Türkiye’den Sesler, Evrensel Hikayeler” temasıyla; yalnızca filmleri değil, duyguları, deneyimleri ve insanı odağına alan hikâyeleri izleyiciye taşıyacak. Bu yaklaşım, sinemanın sadece görsel bir sanat değil; kültürlerarası empatiyi güçlendiren, ortak bir ruh hali yaratan evrensel bir dil olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Festivalin 14 Haziran’da gerçekleştirilecek açılış gecesinde ise Şerif Sezer, Biket İlhan, Güven Kıraç ve Erden Alkan’a Onur Ödülleri takdim edilecek.
Bir havalimanı karşılaşması: Fahrelnissa Zeid
Küresel bir aktarma merkezi olarak dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla her gün binlerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin tarihi ve sanatsal değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. İGA ART Galeri, “Solo” serisine “Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma” sergisiyle başladı. Zeid’in bir eserinin yanı sıra sanatçı hakkındaki belge ve videolara yer verilen sergi, Havalimanı’nın Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri’de 31 Ağustos 2025 tarihine kadar ziyaretçileri bekliyor.
Genç sanatçılar “dostluk”la birleşiyor
Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki en köklü etkinliklerinden biri olan “Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü” sergisi, 43. yılında Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Akbank Sanat’ın İstiklal Caddesi’ndeki binasında açılacak serginin küratörlüğünü bu yıl Ceren Erdem üstleniyor. Sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen ve 27 genç sanatçının “dostluk” kavramını merkeze alan eserlerini bir araya getiriyor ve 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Noktürn’ün izinden yeni bir serüven
Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Onay'ın geleneksel Türk motiflerini estetik bir duyarlıkla yeniden yorumladığı Noktürn serisinin devamı niteliğindeki yeni sergisinde, 40 yıllık sanat serüveninden süzülen imgeler izleyiciyle buluşacak. Küratörlüğünü M. Lutfi Şen'in yaptığı sergi 19 Haziran'dan 7 Temmuz'a kadar görülebilecek.
İslam bilim mirası günümüze taşınıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu’nun katkılarıyla hazırlanan “İslam Bilim Tarihi” sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi’nde açıldı.Geçmişin bilimsel mirasını bugünle buluşturmayı amaçlayan sergide, İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere uzanan bilimsel başarılarını yansıtan nitelikli replikalar yer alıyor. Sergi, 25 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.
Viyana’dan ezgiler
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konser serisi, sezonun son konseriyle tamamlanıyor. Der Wiener Kontrabass’ın (Onur Özkaya ve Arkadaşları) sahne alacağı Viyana’dan Ezgiler başlıklı konserde kontrbasta Onur Özkaya, flütte Cem Önertürk, viyolada Emir Kemancı ve viyolonselde Selin Nardemir Önertürk müzikseverlerin karşısında olacak. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 14 Haziran Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.
Yüzyıllık bilgeliğin ışığında
Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 26’ıncısını gerçekleştireceği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanında konumlandırılan festivalin açılış 21.30’da yapılacak.
218 yıllık tat yine başrolde
Geleneksel tatları modern dokunuşlarla bir araya getiren Şekerci Cafer Erol bu “Kurban Bayramı”nda da sofralarınızın lezzetine lezzet katıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan 218 yıllık tecrübe ve ustalıkla hazırlanan, spesiyal kutuda el yapımı lokum ve çikolatalar Cafer Erol müdavimleriyle buluşuyor.
Kısa işler büyük buluşmalar
Anadolu yakasının kültür ve sanatta odak noktası DasDas, Kısalar Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerin yer aldığı, sanatçılar için yeni bir üretim ve paylaşım alanı açmayı hedefleyen Kısalar Festivali, 12-15 Haziran tarihleri arasında DasDas’ta gerçekleşecek. Dört gün boyunca oyuncuların, yazarların, yönetmenlerin, dansçıların, koreografların ve daha birçok alanda üretim yapan sanatçıların bir arada olduğu bir alan açmayı planlayan Kısalar Festivali’nin yıl içinde büyüyerek ve gelişerek kentin farklı noktalarında seyirciyle buluşması en büyük hedefler arasında yer alıyor.