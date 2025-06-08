Şehir Rehberi

Türk sinemasına Avrupa’dan alkış

Avrupa’daki en köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 13-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, sadece beyazperdede değil, farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek pek çok etkinlikle izleyicilere ulaşacak. Festival bu yıl “Türkiye’den Sesler, Evrensel Hikayeler” temasıyla; yalnızca filmleri değil, duyguları, deneyimleri ve insanı odağına alan hikâyeleri izleyiciye taşıyacak. Bu yaklaşım, sinemanın sadece görsel bir sanat değil; kültürlerarası empatiyi güçlendiren, ortak bir ruh hali yaratan evrensel bir dil olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Festivalin 14 Haziran’da gerçekleştirilecek açılış gecesinde ise Şerif Sezer, Biket İlhan, Güven Kıraç ve Erden Alkan’a Onur Ödülleri takdim edilecek.