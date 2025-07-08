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Şehit Ümit Üzüm'ün yıllar önce yaşadığı acı ortaya çıktı: 7 yakınını birden kaybetmiş

Şehit Ümit Üzüm'ün yıllar önce yaşadığı acı ortaya çıktı: 7 yakınını birden kaybetmiş

08:468/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazından etkilenerek şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün, yıllar önce yaşadığı büyük acı yürek burktu. Şehidin, 2018 yılında meydana gelen feci kazada 7 yakınını birden kaybettiği öğrenildi. Şehit Ümir Üzüm'ün kazaya ilişkin yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, PKK'lı teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit oldu.



Pençe Kilit'te şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün, 7 yıl önce 7 yakınını kaybettiği ortaya çıktı.



Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 25 Mart 2018'de Adnan Özdemir'in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobille sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Üzüm (36) eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ve Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.



Kazada ölen Mehmet, Mustafa, Soner ve Kader Üzüm kardeşlerin, şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yeğenleri olduğu belirtildi. Üzüm'ün, kazada ölen yeğenleri ile birlikte paylaştığı sosyal medya fotoğrafları da ortaya çıktı.



Öte yandan, yeğenlerinin ölümüne sebep olan sürücü Adnan Özdemir'in kazadan 1132 gün sonra Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilmesi sonrası da şehit Üzüm'ün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.



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