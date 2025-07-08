Şehit Ümit Üzüm'ün yıllar önce yaşadığı acı ortaya çıktı: 7 yakınını birden kaybetmiş

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, PKK'lı teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit oldu.







