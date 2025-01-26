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Sekiz aileden geriye kimse kalmadı

Sekiz aileden geriye kimse kalmadı

04:0026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Rusya ile dijital enerji platformu

İstanbul Finans Merkezi’nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir enerji ticaret platformu kurulacak. Ticaret platformunun oluşturulması amacıyla Türkiye tarafından Gazprom'a mutabakat zaptı gönderildi. Enerji platformu hayata geçirildiğinde, doğal gaz ve diğer kaynakların ticaretinin yapıldığı dijital bir pazar olarak hizmet verecek.

Yangın 8 aileyi yok etti

Bolu’daki korkunç otel yangını, 8 aileyi tamamen yok etti. Gültekin, Tüzgiray, Dayı, Çetiz, Türkmen, Doğan ve Güngör ailelerinin tüm üyeleri facia sonrası hayatını kaybetti. 78 canın yitirildiği felakette kimi evladını kimi eşini kaybeden 24 aile ise yarım kaldı.

Aslan evinde güldü

Geçen hafta Hatay’da 2 puan bırakan Galatasaray,konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında hata yapmadı. Osimhen'in penaltı golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9’a yükseltirken, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 26 maça çıkardı.

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