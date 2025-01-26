Sekiz aileden geriye kimse kalmadı

Rusya ile dijital enerji platformu

İstanbul Finans Merkezi’nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir enerji ticaret platformu kurulacak. Ticaret platformunun oluşturulması amacıyla Türkiye tarafından Gazprom'a mutabakat zaptı gönderildi. Enerji platformu hayata geçirildiğinde, doğal gaz ve diğer kaynakların ticaretinin yapıldığı dijital bir pazar olarak hizmet verecek.