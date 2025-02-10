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Sivas'ta durdurulan TIR'ın dorsesinden çıkanlar şoke etti: Sürücü tutuklandı

Sivas'ta durdurulan TIR'ın dorsesinden çıkanlar şoke etti: Sürücü tutuklandı

21:5710/02/2025, Pazartesi
IHA
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Sivas'ta durdurulan TIR'ın dorsesinden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi. Sürücü tutuklanarak ceza evinde konuldu. İşte detaylar...

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 29 göçmen tespit edildi. 

 Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yakalanan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi. 

Göçmenleri menfaat karşılığı taşımaktan gözaltına alınan tır sürücüsü ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.


#Sivas
#TIR
#Mülteci

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