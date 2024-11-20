Sokağa tel örgü çekti iddiası herkesi şaşırttı: Tekirdağ'da genç kadın mahalleliyi üç saat esir aldı

'SAHİPLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'





Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı, yolun tel örgülerle kapatıldığını görünce şaşkınlık yaşadığını ve diğer vatandaşların da bu duruma tepki gösterdiğini söyledi. Sabancı, "Önce direk diktiler, bir saat sonra da tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Pazarı kaldıracaklar sandım. Burasını çok eskiden biliyorum. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.