Soykırımın da ötesinde

04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Emlakta fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığı emlakta fahiş fiyat artışı yapan 1416 kişi hakkında ceza kararı aldı. Taşınmaz ilanlarındaki tespit edilen fahiş fiyat artışlarına son dört ayda 172 milyon lira ceza kesildi.

İsrail'in Gazze'deki sistematik vahşeti ikinci yılını doldurdu: Soykırımın da ötesinde

Gazze'ye 200 bin tondan fazla bomba atan, iki yıldır taş üstünde taş bırakmayan, bir çiçeğin dahi yeşermesine izin vermeyen terör devleti, “soykırım” sınırını çoktan aştı. SiyoNaziler, “hayatı tümden yok etme: Holicide" aşamasına geçti.



Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK'nın güvensiz bir yapıda olduğu eleştirilerini yinelerken, "Arda Kardeşler’in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin yakalanması güzel oldu" ifadelerini kullandı.

