Soykırımın da ötesinde

Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK'nın güvensiz bir yapıda olduğu eleştirilerini yinelerken, "Arda Kardeşler’in hakemliği bizce bitti, TFF Başkanı da açıkladı. Bir hakemin art niyetinin yakalanması güzel oldu" ifadelerini kullandı.