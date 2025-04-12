Bu sistemi 7 yıldır kullandıklarını dile getiren Çiftçi, "Yöntem daha önceki yıllarda eksi 6'ya kadar ürünlerin yüzde 90'ını korudu. Ancak bu gece yaşanan ve eksi 15'lere kadar inen hava sıcaklığında işe yarayacak mı bilemiyoruz. Meyve gözlerinin üzerindeki buzlar eriyince bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.







