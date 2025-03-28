Sürekli ağlıyordu: İşitme engelli Kübra'ya bayram hediyesi biyonik kulağına kavuştu

'DÜNDEN BERİ TELEFONLARIMIZ DURMADI'





Kızının eski yaşantısına devam edebileceği için çok mutlu olduğunu belirten anne Sağın, şöyle konuştu:





"Devletimizden, duyarlı milletimizden, yardım eden herkesten Allah razı olsun. Dünden beri telefonlarımız durmadı. Biz cihazımızı aldığımızı bildirdiğimiz halde bayram harçlığı verenler, elbise, oyuncak alıp gönderenler oldu. Kızımın özel eğitime gitmesi için destek olmak isteyenler var. Yardım etmek isteyen çok insan oldu. Bu duyarlılığı görünce çok mutlu olduk. Böyle iyi insanların olduğunu görmek ne güzel."