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Suriye'deki huzur İsrail'i huzursuz ediyor

Suriye'deki huzur İsrail'i huzursuz ediyor

04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Doğu Akdeniz’e yerli ve milli göz

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı lokasyonda yer alacak gözetleme istasyonları için inşaat ve altyapı çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 saat kesintisiz izleme teknolojisine sahip yerli sistemin Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını belirtti.

İsrail Suriye'de kaos istiyor

Dürzileri bahane ederek Suriye’de birliğin sağlanmasını engellemeye çalışan İsrail, cuma gecesi Suriye’nin çeşitli noktalarına yönelik en geniş kapsamlı bombardımanlarını gerçekleştirdi. Başkent Şam’ın yanı sıra, Hama, Humus, Dera ve Suveyde’de toplamda 15 saldırı düzenleyen İsrail Hava Kuvvetleri, Suveyde’ye indirdiği helikopterlerle de kendisiyle birlikte hareket eden kişileri Golan’a taşıdı.

Şampiyonluk yürüyüşü

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Sivasspor'u ilk yarıda attığı gollerle farklı mağlup ederek takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkardı. Cimbom, Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper’in golleriyle şov yaparken, Yiğidolar bitime 4 hafta kala ateş hattına düştü.

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