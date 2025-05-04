Suriye'deki huzur İsrail'i huzursuz ediyor

İsrail Suriye'de kaos istiyor

Dürzileri bahane ederek Suriye’de birliğin sağlanmasını engellemeye çalışan İsrail, cuma gecesi Suriye’nin çeşitli noktalarına yönelik en geniş kapsamlı bombardımanlarını gerçekleştirdi. Başkent Şam’ın yanı sıra, Hama, Humus, Dera ve Suveyde’de toplamda 15 saldırı düzenleyen İsrail Hava Kuvvetleri, Suveyde’ye indirdiği helikopterlerle de kendisiyle birlikte hareket eden kişileri Golan’a taşıdı.