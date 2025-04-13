Taksim'de 'haraç' dehşeti: Silah sesini torpil sesiyle gizlediler

Operasyonda gece kulübüne silahla ateş ettiği tespit edilen A.T.M. (28) ve torpil attığı tespit edilen M.B. (18) ile evde bulunan A.C.N. (21) ve F.T. (24) yakalandı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan torpillerle, arka balkondan torbaya konulup iple aşağı sarkıtılmış ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.