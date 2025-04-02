Tatilciler dönüş yolunda: Bayram tatili dönüşü hareketliliği kısmen başladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimlerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik yaşanıyor.
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#Anadolu Otoyolu
#Bayram
#Trafik
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimlerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik yaşanıyor.
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