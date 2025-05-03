Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon 212 bin lira ceza kesildi: 14 işletmenin faaliyeti durdu

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Ergene Çevre Derneği üyesi Ersin Sever, yıllardır ağır koku ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin daha da artırılmasını istiyoruz. Kesilen cezaların daha ağır olması gerekiyor. Burada ne yazın ne kışın camlarımızı, kapılarımızı açamıyoruz. Artık biz de cam, kapı açmak istiyoruz. Sağlık Mahallesi'nde 30 bin insan yaşıyor. Onun için denetimler ne kadar sık yapılırsa o kadar iyi olur" dedi.